Владимир Путин завершил выступление на ВЭФ-2025

Президент России выступил на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин завершил свое выступление на Восточном экономическом форуме 2025 года, подчеркнув ключевые направления внутренней и внешней политики страны. Сайт KP.RU следил за пленарным заседанием ВЭФ-2025 с участием главы государства в прямом эфире.

В ходе выступления Путин обсудил вопросы экономического развития, укрепления международного сотрудничества и обеспечения национальной безопасности. Российский лидер отметил значимость форумов такого уровня для обмена опытом и налаживания деловых связей.

Глава государства также подчеркнул необходимость реализации стратегических проектов, которые способствуют устойчивому росту экономики и повышению качества жизни граждан.

Напомним, Владимир Путин 4 сентября прилетел во Владивосток для участия во Восточном экономическом форуме. По прибытии российского лидера встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

