Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 6 сентября 2025:
1. Центральный рынок Кишинева: Продавцы поделились секретом, почему выгоднее и полезнее для организма покупать продукты именно здесь, а не в супермаркетах.
2. Когда выгодно власти — война виновата, когда надо себе приписать успех, о войне забывают: Почему наплыв пассажиров в аэропорту Кишинева — вовсе на заслуга ПАС.
3. Война ПАС с «электоральной коррупцией» дошла до абсурда: Провластные СМИ призывают стучать друг на друга, а полиция публикует предупреждения на коммунальных счетах.
4. Трудно поверить, но в Молдову пришло лето, о котором все мечтали: Такой комфортной погоды давно не помнят здешние места — рассказываем.
5. Аэропорт Кишинева превратился в ужасную ночлежку: Транзитные пассажиры — в невыносимых условиях, чтобы равнодушно смотреть на их мучения, надо быть толстокожим человеком.
