Ростовстат выявил в Ростовской области города с самой доступной рыбой

В Ростовстате подвели итоги мониторинга цен на рынке рыбной продукции в крупных городах Ростовской области по состоянию на начало сентября.
Согласно данным ведомства, самая низкая стоимость мороженой неразделанной рыбы среди городов-участников наблюдения была зафиксирована в Волгодонске, где килограмм можно приобрести в среднем за 276,91 рубля. Также в число городов с наиболее демократичными ценами вошли Миллерово и Таганрог, где показатель составил 290,58 и 292,39 рубля соответственно.
При этом средняя стоимость по всему региону достигла отметки в 307,23 рубля за килограмм, что заметно выше, чем в этих городах-лидерах. На противоположном конце ценового спектра оказались Шахты и Сальск, где рыба продается по 337,39 и 335,97 рубля за килограмм.
Анализ в динамике показывает значительный рост стоимости продукта за год. Если в начале сентября 2024 года средняя цена по Ростовской области составляла 247,46 рубля, то к аналогичной дате 2025 года она повысилась почти на 60 рублей, демонстрируя увеличение почти на 25%.
Примечательно, что географическая картина цен претерпела серьезные изменения. Годом ранее самая дешевая рыба была в Сальске, а Волгодонск занимал вторую позицию. Однако за прошедший год в Сальске произошел один из самых значительных скачков цен, что переместило его в группу самых дорогих городов. Волгодонску, напротив, удалось сохранить относительно низкий уровень цен, что и позволило ему возглавить рейтинг доступности в 2025 году.