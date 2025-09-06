Ростовстат выявил в Ростовской области города с самой доступной рыбой

Примечательно, что географическая картина цен претерпела серьезные изменения. Годом ранее самая дешевая рыба была в Сальске, а Волгодонск занимал вторую позицию. Однако за прошедший год в Сальске произошел один из самых значительных скачков цен, что переместило его в группу самых дорогих городов. Волгодонску, напротив, удалось сохранить относительно низкий уровень цен, что и позволило ему возглавить рейтинг доступности в 2025 году.