Миниформ: более 8 тыс. книг ежегодно издается в Беларуси

«Книги всегда были для нас важным средством воспитания личности, сохранения традиций и духовных ценностей. Письменное слово прошло большой исторический путь: от рукописного до печатного. А проза и поэзия белорусских классиков — Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина, Ивана Мележа, Владимира Короткевича — и сейчас является источником гордости. В наши дни мы достигли такого уровня издательства, о котором наши предки не могли и мечтать. Ежегодно издается более 8 тыс. книг общим тиражом около 19 млн экземпляров. Издается много газет и журналов, тысячи людей — писателей, печатников, журналистов — работают, чтобы родной язык звучал и развивался», — акцентировал Марат Марков.