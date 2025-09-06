Миниформ: более 8 тыс. книг ежегодно издается в Беларуси

Глава ведомства тепло приветствовал лауреатов и гостей Дня белорусской письменности. Он отметил символичность момента, ведь 10 лет назад именно на гродненской земле, в Щучине, были вручены первые премии.
«Книги всегда были для нас важным средством воспитания личности, сохранения традиций и духовных ценностей. Письменное слово прошло большой исторический путь: от рукописного до печатного. А проза и поэзия белорусских классиков — Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина, Ивана Мележа, Владимира Короткевича — и сейчас является источником гордости. В наши дни мы достигли такого уровня издательства, о котором наши предки не могли и мечтать. Ежегодно издается более 8 тыс. книг общим тиражом около 19 млн экземпляров. Издается много газет и журналов, тысячи людей — писателей, печатников, журналистов — работают, чтобы родной язык звучал и развивался», — акцентировал Марат Марков.
XXXII День белорусской письменности принимает Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей и ценителей книги. В этом году праздник родной словесности посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 500‑летию первой белорусской печатной книги — «Апостола» Франциска Скорины.