В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы вечером в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении источника.
При этом других подробностей произошедшего издание не приводит. Отмечается, что воздушная тревога ранее была объявлена не только на территории столицы Украины и области, но и в Сумском, Житомирском, Николаевском и Черниговском регионах.
Ранее KP.RU сообщал, что взрывы произошли в Одессе ночью в минувший четверг, 4 сентября. О произошедшем сообщил мэр города Геннадий Труханов. До этого на территории области также была объявлена воздушная тревога. Разница во времени между взрывами составила около тридцати минут.