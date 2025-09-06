Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и нескольких областях на Украине объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы вечером в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении источника.

При этом других подробностей произошедшего издание не приводит. Отмечается, что воздушная тревога ранее была объявлена не только на территории столицы Украины и области, но и в Сумском, Житомирском, Николаевском и Черниговском регионах.

Ранее KP.RU сообщал, что взрывы произошли в Одессе ночью в минувший четверг, 4 сентября. О произошедшем сообщил мэр города Геннадий Труханов. До этого на территории области также была объявлена воздушная тревога. Разница во времени между взрывами составила около тридцати минут.