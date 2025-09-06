Национальная литературная премия как путеводная звезда для творцов. Карлюкевич о роли конкурса

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Национальная литературная премия — путеводная звезда для творцов, отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич, приветствуя победителей и участников конкурса разных лет на главной сцене Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, государственный творческий проект — Национальная литературная премия — тот фундамент, который способствует развитию современного литературного художественного процесса. «Это та основа и фундамент, которые содействуют развитию литературы как составляющей нашей общенациональной культуры», — подчеркнул он.
Лауреатов Национальной литературной премии 2025 года назвали в Лиде Миниформ: более 8 тыс. книг ежегодно издается в Беларуси Проявление истинного уважения к духовной культуре. Караев о значении Дня белорусской письменности «В ней есть жизненная правда». Обладатель Национальной литературной премии о своей книге.
«Для творческого сообщества, для наших писателей Национальная литературная премия является путеводной звездой, которая призывает к новым свершениям. И все они — отражение того, что сегодня происходит в стране, того, что все мы вместе строим и с чем смотрим в завтрашний день», — отметил Александр Карлюкевич.
XXXII День белорусской письменности принимает город Лида. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу. В этом году праздник родной словесности посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году благоустройства и 500-летию со дня первой публикации книги «Апостол» Франциска Скорины. -0-