Национальная литературная премия как путеводная звезда для творцов. Карлюкевич о роли конкурса

«Для творческого сообщества, для наших писателей Национальная литературная премия является путеводной звездой, которая призывает к новым свершениям. И все они — отражение того, что сегодня происходит в стране, того, что все мы вместе строим и с чем смотрим в завтрашний день», — отметил Александр Карлюкевич.