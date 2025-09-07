Заморозки −1 °С могут уничтожить огороды в Новосибирской области

Дачникам важно иметь ввиду, что в ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до отметки в −1 градус Цельсия.
«Морозоустойчивость у различных видов растений варьируется. По словам агронома Ильи Воробьёва, такие культуры, как тыква, кабачок, огурец и томат, очень восприимчивы к минусовой температуре. Картофель, капуста и свёкла обладают большей сопротивляемостью, но и они могут быть повреждены заморозками.».
Специалист отмечает, что местоположение грядок существенно влияет на их сохранность. Низменные участки, где концентрируется холодный воздух, наиболее уязвимы. Гряды, расположенные на возвышенностях или склонах, как правило, меньше подвержены риску заморозков.
«Самый простой и доступный метод защиты — это укрытие растений. Для укрытия подойдут нетканые материалы (вроде спанбонда или агротекса), полиэтиленовая плёнка, мешковина, старая тёплая одежда или даже картонные коробки. Необходимо следить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листвой, иначе возможны обморожения,» — советует Воробьёв, пишет Сиб.фм.
Агроном добавляет, что заморозки в −1 градус считаются незначительными. При условии оперативного принятия защитных мер, многие растения имеют хорошие шансы перенести их без серьёзных последствий. Укрытие, полив дождеванием и создание дымовой завесы помогут спасти урожай.