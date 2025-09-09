Ричмонд
Умерла Аза Тахо-Годи, ученый-филолог из РФ

Российский ученый-филолог Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 103-м году жизни скончалась российский филолог Аза Тахо-Годи. О её смерти сообщила Межрегиональная общественная организация «Русский ПЕН-центр».

«8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи», — передает организация.

Родившаяся в 1922 году в Махачкале, Аза Тахо-Годи стала автором 800 научных работ. В 1980-х она написала более 300 статей для энциклопедии о мифах, а в начале 1990-х отредактировала и прокомментировала полное собрание сочинений Платона.

Напомним, что 8 сентября на 97-м году жизни скончался Евгений Федосов — советский и российский академик, являвшийся одним из идеологов создания авиационного компонента ядерной триады СССР.