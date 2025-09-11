Экс-главу администрации Новочеркасска оставили под стражей до 13 ноября

В Ростовской области продлили меру пресечения для бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону установлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 ноября 2025 года, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
Подпишись на нас в Telegram.