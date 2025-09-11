Экс-главу администрации Новочеркасска оставили под стражей до 13 ноября

Напомним, Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.