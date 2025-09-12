«Вассалы для решения проблем». Онуфриенко об отношении Трампа к политикам ЕС

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп использует европейцев как вассалов для решения проблем. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«Трамп использует европейцев как вассалов для решения проблем. Европейцам это не нравится, но говорят они совершенно другое — то, что выгодно Трампу», — считает Михаил Онуфриенко.
При этом, подчеркнул обозреватель, США абсолютно не интересует мнение европейских политиков. Кроме того, добавил он, профессиональные качества самих европейских лидеров оставляют желать лучшего. В подтверждение своих слов Михаил Онуфриенко привел пример Германии, где после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера страну возглавляли и продолжают возглавлять некомпетентные политики.
«Там (в Европе. — Прим. БЕЛТА) прямым текстом говорят, что в связи с тяжелым положением вынуждены сокращать социальные программы бюджета. А потом говорят, что поставили Украине еще два комплекса Patriot на $2 млрд. Так о чем здесь говорить?» — задал риторический вопрос Михаил Онуфриенко. -0-