Зилантов монастырь в Казани вернул историческое название

Монастырь, основанный в 1552 году у подножия горы, был перенесен на Зилантову гору после наводнений 1559 года. За свою долгую историю обитель пережила периоды расцвета и забвения, включая расстрел монахов в 1918 году и закрытие в советские годы. Возрождение монастыря в качестве женской обители произошло в 1998 году.