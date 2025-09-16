Зилантов монастырь в Казани вернул историческое название

Решение принято на основании комплексных исследований, подтвердивших первоначальное название одной из старейших православных обителей Поволжья.
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия также уточнил состав архитектурного ансамбля монастыря. В него вошли Церковь Всех Святых 1681 года постройки и Настоятельский корпус 1808 года. «Комплекс представляет собой ценную историко-градостроительную композицию», — отметили в ведомстве.
Монастырь, основанный в 1552 году у подножия горы, был перенесен на Зилантову гору после наводнений 1559 года. За свою долгую историю обитель пережила периоды расцвета и забвения, включая расстрел монахов в 1918 году и закрытие в советские годы. Возрождение монастыря в качестве женской обители произошло в 1998 году.
