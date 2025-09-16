Ричмонд
Зилантов монастырь в Казани вернул историческое название

В Казани Зилантову монастырю официально возвращено его историческое наименование — Успенский Зилантов монастырь.

Источник: Аргументы и факты

Решение принято на основании комплексных исследований, подтвердивших первоначальное название одной из старейших православных обителей Поволжья.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия также уточнил состав архитектурного ансамбля монастыря. В него вошли Церковь Всех Святых 1681 года постройки и Настоятельский корпус 1808 года. «Комплекс представляет собой ценную историко-градостроительную композицию», — отметили в ведомстве.

Монастырь, основанный в 1552 году у подножия горы, был перенесен на Зилантову гору после наводнений 1559 года. За свою долгую историю обитель пережила периоды расцвета и забвения, включая расстрел монахов в 1918 году и закрытие в советские годы. Возрождение монастыря в качестве женской обители произошло в 1998 году.

