Раскрыто, как убрать живот за 3 недели

Журналисты Men Today раскрыли эффективный способ убрать живот за три недели.

Журналисты Men Today раскрыли эффективный способ убрать живот за три недели. Подробный план тренировок опубликован на сайте издания.

В первую неделю рекомендуется сосредоточиться на силовых и статических упражнениях: приседания с прыжком, отжимания с хлопком, подтягивания, спринты, выпады, а также медленные и скоростные отжимания. Во вторую и третью недели акцент смещается на динамические движения — выпады, боковые выпады, бег, «медвежьи шаги» — вместе со статическими нагрузками, такими как планки, и сложными координационными упражнениями: берпи и V-подъемы.

Такой комплекс позволяет эффективно задействовать разные группы мышц, чередуя взрывные и замедленные движения. Это способствует увеличению расхода калорий и комплексной проработке мускулатуры.

Ранее ученые выявили эффективность физических упражнений для борьбы с онкологией на клеточном уровне.