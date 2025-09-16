Раскрыто, как убрать живот за 3 недели

В первую неделю рекомендуется сосредоточиться на силовых и статических упражнениях: приседания с прыжком, отжимания с хлопком, подтягивания, спринты, выпады, а также медленные и скоростные отжимания. Во вторую и третью недели акцент смещается на динамические движения — выпады, боковые выпады, бег, «медвежьи шаги» — вместе со статическими нагрузками, такими как планки, и сложными координационными упражнениями: берпи и V-подъемы.