Нижегородские лесники и охотоведы получили новую технику

Специалисты лесного и охотничьего хозяйства Нижегородской области получили большую партию новой техники. Торжественная церемония передачи прошла на Стрелке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.
Парк транспортных средств работников пополнили десятки единиц современного оборудования, включая снегоходы, катера, автомобили и системы для управления беспилотными летательными аппаратами. В рамках мероприятия также были отмечены наградами наиболее отличившиеся сотрудники. Впервые специалистам присвоили почетные звания работников лесного и охотничьего хозяйства.
— Даже не верится, что каких-то 10 лет назад мы не знали, как экипировать лесников и заплатить им невеликие зарплаты. Сейчас эта работа престижна, требует знаний цифровых технологий, — написал Люлин.
Он подчеркнул, что мониторинг ситуации в лесах сейчас обеспечивает комплексная система, состоящая из сети видеокамер и группы беспилотников, а процессы учета контролирует искусственный интеллект.
Люлин также добавил, что лесной комплекс является важнейшей экономической отраслью, приносящей в бюджет региона только с начала года около полумиллиарда рублей налоговых поступлений, а также обеспечивающей рабочие места и развитие туризма.