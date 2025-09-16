Нижегородцам рассказали, как получить дополнительный отпуск по закону

Дополнительные дни к отпуску также предоставляются за особые условия труда. Например, за ненормированный рабочий день полагается не менее трех дополнительных дней, а за вредные или опасные условия — не менее семи. Работники, занятые в районах Крайнего Севера, могут получить еще 24 дня, а в местностях, приравненных к ним, — 16. В других северных регионах с районным коэффициентом дополнительно предоставляется восемь дней.