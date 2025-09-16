Нижегородцам рассказали, как получить дополнительный отпуск по закону

По закону ежегодный оплачиваемый отпуск длится 28 дней, но некоторые профессии дают право на более долгий отдых. В их числе — педагоги, спасатели, медики, спортсмены, тренеры, работники воздушного транспорта.
Дополнительные дни к отпуску также предоставляются за особые условия труда. Например, за ненормированный рабочий день полагается не менее трех дополнительных дней, а за вредные или опасные условия — не менее семи. Работники, занятые в районах Крайнего Севера, могут получить еще 24 дня, а в местностях, приравненных к ним, — 16. В других северных регионах с районным коэффициентом дополнительно предоставляется восемь дней.
Кроме того, можно взять отпуск без сохранения зарплаты в определенных жизненных ситуациях. Так, при регистрации брака, смерти близкого родственника или рождении ребенка можно взять до пяти дней. Отдельные категории граждан имеют больше прав: работающие пенсионеры могут взять до 14 дней в год, а работники с инвалидностью — до 60 дней.
Интересно, что педагоги, которые отработали 10 лет, могут взять длительный отпуск до одного года. Многие компании также включают в коллективные договоры дополнительные дни отдыха для своих сотрудников, например, для родителей с маленькими детьми или в качестве поощрения за стаж.