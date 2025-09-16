В Омской области оштрафовали на миллион рублей папу с сыном за убийство козы

Омские судебные приставы принудили попавших под суд браконьеров — жителей Горьковского района — к погашению огромного штрафа в размере 1 миллиона рублей. Информацией поделилась сегодня, 16 сентября, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Отец и сын из Горьковского района убили дикую козу нарушив сразу два закона — они не имели необходимого разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также вышли в лес с ружьем в запрещенный период охоты. В результате этих действий Министерству природных ресурсов и экологии Омской области причинен материальный ущерб на сумму 160 000 рублей. Суд постановил взыскать с граждан уголовные штрафы на сумму 550 000 рублей с сына и 500 000 рублей с отца за совершенное преступление.
Так как граждане рассчитываться за свое браконьерское прошлое не спешили, мотивируя неторопливость отсутствием средств, к делу подключились судебные приставы. У отца-браконьера была обнаружена солидная собственность: восемь автомобилей, квартира в городе Омске, и земельный участок с домом в Горьковском районе. Как только нависла угроза ареста над этим богатством, мужчина тут же нашел деньги на штраф. Сын-браконьер оказался беднее своего отца. Рассмотрев его заявление, суд предоставил рассрочку молодому браконьеру — он обязан выплачивать ежемесячно по 43 000 рублей до полного погашения долга.