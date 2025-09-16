В Омской области оштрафовали на миллион рублей папу с сыном за убийство козы

Так как граждане рассчитываться за свое браконьерское прошлое не спешили, мотивируя неторопливость отсутствием средств, к делу подключились судебные приставы. У отца-браконьера была обнаружена солидная собственность: восемь автомобилей, квартира в городе Омске, и земельный участок с домом в Горьковском районе. Как только нависла угроза ареста над этим богатством, мужчина тут же нашел деньги на штраф. Сын-браконьер оказался беднее своего отца. Рассмотрев его заявление, суд предоставил рассрочку молодому браконьеру — он обязан выплачивать ежемесячно по 43 000 рублей до полного погашения долга.