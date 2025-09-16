Минобразования позволило использовать смарт-часы школьникам в Беларуси

В Министерстве образования приняли решение по использованию смарт-часов школьниками, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Напомним, в белорусских школах запретили мобильные телефоны с 1 сентября, как детям, так и учителям. И Минобразования ранее говорило, будут ли наказывать школьников за мобильные телефоны. Также подготовили памятку по использованию мобильных устройств в школах.
Однако возник вопрос по поводу такого гаджета у детей, как смарт-часы, так как их функции приравниваются к мобильным телефонам. И в Минобразования приняли решение по смарт-часам, разрешив их использование во время уроков.
— Постановление № 136 не распространяется на использование смарт-часов (умных часов), — сказано в документе.
Еще белорусские школьники могут использовать планшеты и электронные книги вместо бумажных учебников и пособий, если на устройствах нет доступа в интернет. И уточняется, что использование гаджетов на уроке будет ограничиваться санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Непрерывное занятие в гаджете для младшей школы в течение дня, например, не должно превышать 10 минут, для средней школы норма — два раза в день по 15 минут. Учащиеся 8 — 9 классов могут заниматься в планшетах не более двух раз в день продолжительностью до 20 минут. В 10 — 11 классах норма — не более трех раз в день продолжительностью до 20 минут.
Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что дети могут носить смарт-часы в школе в беззвучном режиме.
Тем временем нормы оплаты за школьное питание увеличатся на 5% в Беларуси с 1 октября 2025 года.
А вот как Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси.