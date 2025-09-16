Власти: точных сроков начала строительства мини-обхода Черняховска нет

Обход нужен для того, чтобы большегрузы не ездили через центр города. Речь о его строительстве ведётся уже много лет. Реализация проекта оценивалась в почти 30 млрд рублей. В январе 2022 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что федеральные власти отложили проект в «дальний ящик» и не намерены его финансировать в ближайшее время. Областные власти решили построить «мини-обход» за счёт регионального бюджета. Трасса планируется 12-километровой, строительство хотят разбить на три очереди.