NY Post: платформа TikTok может быть продана стороннику Трампа

Китайская социальная сеть TikTok может быть продана близкому к главе США Дональду Трампу бизнесмену Джеффу Яссу из Susquehanna International, а также Биллу Форду из General Atlantic Partners, передает газета New York Post со ссылкой на источники.
По данным журналистов, за доли платформы TikTok, стоимость которой оценивается в 50 млрд долларов, в настоящее время борются и множество более мелких инвесторов.
Также отмечается, что китайская ByteDance, создавшая соцсеть, сохранит 19,9% акций новой компании. Кроме того, полное владение другими подразделениями TikTok также останется за ByteDance.
Ранее сообщалось, что договоренность по TikTok предусматривает переход китайской соцсети под контроль американской компании.