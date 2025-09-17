Медведь напал на туриста в Йеллоустонском нацпарке в США

Представители Йеллоустонского национального парка сообщили о нападении медведя на туриста после неожиданной встречи на тропе. По их словам, 29-летний мужчина получил травмы груди и руки, однако угрозы для жизни не возникло.
Как уточнили в парке, турист был один на тропе озера Турбид и попытался применить баллончик при столкновении с животным. По информации специалистов, судя по характеру нападения, медведь, вероятно, был гризли, хотя сам пострадавший предположил, что это мог быть черный медведь.
После инцидента тропа к озеру Турбид была закрыта до дальнейшего уведомления, отметили в пресс-службе парка. Там подчеркнули, что нападение носило защитный характер, и никаких мер по отлову или ликвидации медведя предпринимать не будут.
В Йеллоустонском национальном парке добавили, что это первое нападение медведя на человека с мая 2021 года, когда также пострадал одиночный турист. Сотрудники парка на своем сайте рекомендовали посетителям совершать пешие прогулки группами из трех и более человек, чтобы снизить риск подобных инцидентов.
