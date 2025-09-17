Как объединение Беларуси в 1939 году повлияло на формирование национальной идентичности, пояснил эксперт

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Как объединение Беларуси в 1939 году повлияло на формирование национальной идентичности, рассказала журналистам во время патриотического форума, посвященного Дню народного единства, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Марина Новицкая, передает корреспондент БЕЛТА.
Марина Новицкая уверена, что объединение в 1939 году Западной и Восточной Беларуси положительно повлияло на формирование белорусской идентичности. «Белорусы, проживавшие на западной территории, по информации наших историков, были в угнетенном состоянии. Они не могли разговаривать на родном языке, делали ту работу, за которую не хотели браться поляки. Воссоединиться — это как вернуться домой и сесть за один большой стол со своими родными, с теми, с кем ты близок по духу, генетике», — добавила она.
«Для нас единство — это схожесть мыслей, помыслов, общность дела. Это заключается в единении старшего и младшего поколений, в развитии нашего будущего. Мы ничего не делим. У нас множество религиозных конфессий, национальных меньшинств. Мы живем на нашем островке безопасности и должны это ценить. В единстве — действительно сила», — отметила Марина Новицкая. -0-