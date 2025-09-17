Как объединение Беларуси в 1939 году повлияло на формирование национальной идентичности, пояснил эксперт

Марина Новицкая уверена, что объединение в 1939 году Западной и Восточной Беларуси положительно повлияло на формирование белорусской идентичности. «Белорусы, проживавшие на западной территории, по информации наших историков, были в угнетенном состоянии. Они не могли разговаривать на родном языке, делали ту работу, за которую не хотели браться поляки. Воссоединиться — это как вернуться домой и сесть за один большой стол со своими родными, с теми, с кем ты близок по духу, генетике», — добавила она.