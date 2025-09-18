Национальный мессенджер МАХ заменит «Сферум» в школах Новосибирской области

Педагоги Новосибирской области начали освоение нового инструмента для цифрового общения. 17 сентября более тысячи учителей региона приняли участие в вебинаре, посвящённом переходу с образовательной платформы «Сферум» на национальный мессенджер МАХ.
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова пояснила причины перехода: «В России действует запрет на использование иностранных мессенджеров для обмена сообщениями при оказании государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, в том числе педагогическими работниками образовательных организаций. Национальный мессенджер МАХ становится для нас платформой для коммуникации и предоставления сервисов для населения, удобной и безопасной».
Миграция ресурсов платформы «Сферум» из VK-мессенджера началась в июле 2025 года и должна полностью завершиться до конца года. Для продолжения работы с образовательной платформой пользователям необходимо установить мессенджер МАХ, который обеспечивает высокое качество связи для видео- и аудиозвонков.
На вебинаре руководитель образовательных программ платформы «Сферум» Вера Вартянян подробно рассказала педагогам о возможностях нового мессенджера, процедуре регистрации и особенностях перехода образовательных организаций. Специалист по клиентскому опыту Дарья Полянская продемонстрировала функции «Сферума», уже интегрированные в МАХ.