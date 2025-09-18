Национальный мессенджер МАХ заменит «Сферум» в школах Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова пояснила причины перехода: «В России действует запрет на использование иностранных мессенджеров для обмена сообщениями при оказании государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, в том числе педагогическими работниками образовательных организаций. Национальный мессенджер МАХ становится для нас платформой для коммуникации и предоставления сервисов для населения, удобной и безопасной».