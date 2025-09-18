Метеор 120Р отправят в Ростовскую область после заключительных испытаний

Новое судно вмещает до 120 пассажиров. На борту есть кафе-бар, багажные отделения и туалеты. Модель сочетает в себе технологии и комфорт, а улучшенная конструкция обеспечивает отличные ходовые качества. «Метеор 120Р» может пройти без дозаправки до 700 км.