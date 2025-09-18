Ричмонд
Метеор 120Р отправят в Ростовскую область после заключительных испытаний

В Ростовскую область доставят новое пассажирское судно на подводных крыльях.

Источник: Комсомольская правда

Первый «Метеор 120Р» для Ростова-на-Дону отправляется в путь, сообщают в нижегородском АО «ЦКБ по СПК имени Алексеева».

Сначала проведут заключительные испытания, а потом судно на подводных крыльях отправится в донскую столицу.

Путешествие будет длительным, предстоит преодолеть более 2300 км с технологическими остановками. Весь маршрут займет примерно восемь дней. «Метеор 120Р» пройдет через Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов и Волгоград.

Новое судно вмещает до 120 пассажиров. На борту есть кафе-бар, багажные отделения и туалеты. Модель сочетает в себе технологии и комфорт, а улучшенная конструкция обеспечивает отличные ходовые качества. «Метеор 120Р» может пройти без дозаправки до 700 км.

Напомним, в Ростовской области уже курсируют два судна «Валдай 45Р» на 45 пассажиров. Рейсы на «Метеоре» должны открыть в 2026 году. В будущем суда намерены пустить в Таганрог, станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.

