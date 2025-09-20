Белорусский эндокринолог сказала, какое сладко и когда можно диабетикам

О том, как любовь к сладкому влияет на развитие диабета, в интервью порталу 24health.by рассказала известный белорусский энлокринолог профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.
По ее словам, самый распространенный второй тип сахарного диабета, развивается из-за генетической предрасположенности, лишнего веса, постоянного стресс, отсутствия двигательной активности и нерационального питание, к которому можно отнести и увлечение сладкими продуктами.
Алла Шепелькевич отметила, что любовь к сладкому стоит рука об руку с набором лишнего веса и, вкупе с другими факторами-провокаторами, риск развития сахарного диабета с течением времени повышается.
Но эндокринолог не поставила крест на сладком для диабетиков.
«Если уж очень хочется сладкого, а поставлен диагноз “сахарный диабет”, побаловать вкусным себя можно, но сделать это можно только в первой половине дня и совсем чуть-чуть», — подчеркнула Алла Шепелькевич.
По словам медика, мед лучше сахара, а вот увлекаться фруктозой и другими сахарозаменителями Алла Шепелкевич не рекомендует.
Кстати, шансы достигнуть ремиссии у больных сахарным диабетом выше в случае, если сахарный диабет 2 типа находится на ранней стадии и человек сбрасывает более 10 килограммов лишнего веса.
Сладкое для диабетиков возможно, но лучше если его будет меньше, и это будет домашняя выпечка, в которую все ингредиенты положены своими руками. Фото: архив «КП».