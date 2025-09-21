Омичи ежегодно покупают 40 000 почтовых марок для своих коллекций

Ко Дню коллекционера, который проходит ежегодно 21 сентября, омские почтовики обнародовали некоторую статистику многолетнего хобби жителей региона. Информацией поделилась пресс-служба УФПС Омской области.
Оказалось, что жители Омска до сих пор увлечены такими старинными хобби, как коллекционирование марок (филателия), открыток (филокартия) и посткроссингом. Любопытный факт: ежегодно омские филателисты региона выкупают в почтовых офисах области для своих коллекций порядка 40 000 художественных марок по всем тематическим направлениям — от государственной власти до флоры и фауны.
Способствуют развитию в регионе филокартии ежегодно выпускаемые почтовые открытки с видами Омска и Омской области. За последнее время коллекции омичей пополнили изображения Любинского проспекта, городских курантов, а также видами буквально волшебной природы Калачинского и Муромцевского районов.
Активно поддерживается в регионе интерес к посткроссингу — отдельному направлению по коллекционированию открыток. Его уникальность заключается в том, что ценность для коллекционера представляет почтовая открытка, которую доставили по почте. Ежегодно омские коллекционеры-посткроссеры получают послания в свою коллекцию из большого числа стран. А наиболее частый обмен открытками происходил с Казахстаном, Китаем, Беларусью, Германией и США.