Омичи ежегодно покупают 40 000 почтовых марок для своих коллекций

Активно поддерживается в регионе интерес к посткроссингу — отдельному направлению по коллекционированию открыток. Его уникальность заключается в том, что ценность для коллекционера представляет почтовая открытка, которую доставили по почте. Ежегодно омские коллекционеры-посткроссеры получают послания в свою коллекцию из большого числа стран. А наиболее частый обмен открытками происходил с Казахстаном, Китаем, Беларусью, Германией и США.