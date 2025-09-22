22 сентября: какой сегодня праздник

22 сентября — это понедельник, 265-й день года, до конца года осталось 100 дней.
Праздники 22 сентября 2025.
Всемирный день без автомобиля — призывает водителей хотя бы на день отказаться от личного транспорта, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Всемирный день защиты слонов и Всемирный день носорога — посвящены защите этих величественных животных от браконьерства и исчезновения. Всемирный розовый день (или Pink Day) — символизирует борьбу против буллинга, дискриминации и рака груди, призывая к солидарности и поддержке. День Хоббита — неофициальный праздник для поклонников творчества Дж. Р. Р. Толкина, в который принято устраивать застолья в стиле Средиземья.
Православные праздники 22 сентября 2025.
День памяти праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы, которых особенно почитают как покровителей семьи, брака и чадородия. Память преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515 год).Воспоминание обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896 год).
Приметы и традиции на 22 сентября.
В народном календаре этот день носит название Аким и Анна (или День рожениц).
Святых Иоакима и Анну считали покровителями рожениц и бездетных пар. Женщины, мечтающие о ребенке, молились им о зачатии.
Было принято чествовать молодых матерей и повивальных бабок (акушерок). В их честь пекли круглые пироги и варили кашу.
Молодые родители или бездетные новобрачные дарили близким людям подарки, чаще всего — те самые круглые пироги.
С этого дня световой день заметно сокращается: «Всякому лету конец», «Сани вывози, зима впереди!».
У кого именины 22 сентября.
Женские: АннаМужские: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
Кто из знаменитостей родился 22 сентября.
Том Фелтон (1987) — британский актер, прославившийся ролью Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере.
Роналдо (1976) — легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира.
Ник Кейв (1957) — австралийский рок-музыкант, поэт и композитор, лидер групп Nick Cave and the Bad Seeds.
Андреа Бочелли (1958) — всемирно известный итальянский оперный певец (тенор).
Мария Голубкина (1973) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
Исторические события 22 сентября.
1764 — в России ввели верстовые столбы.
1862 год — Президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов (предварительная Прокламация об освобождении).
1939 — СССР и Германия предварительно установили границу между собой в Польше по реке Висле.
1951 год — В Швеции запретили поцелуи в общественных местах (закон был направлен против распространения инфекционных заболеваний).
1955 год — Состоялось торжественное открытие Крымской астрофизической обсерватории.
1994 год — Состоялась премьера первого эпизода культового американского телесериала «Друзья».
22 сентября 2025 года — какая Луна?
22 сентября 2025 года в России будет наблюдаться растущая Луна в знаке Весов. Эта фаза Луны символизирует период накопления энергии, роста и новых начинаний, а влияние Весов добавляет акцент на гармонию, дипломатию и эстетику. Это время благоприятно для действий, связанных с установлением баланса, укреплением отношений и творчеством.
Чем заняться и что делать 22 сентября 2025 года?
Укрепление отношений: Растущая Луна в Весах способствует налаживанию контактов. Это отличный день для примирения, переговоров или романтических встреч. Творчество и искусство: Займитесь живописью, дизайном, музыкой или другими видами творчества — Весы усиливают чувство прекрасного. Забота о внешности: Посетите салон красоты, обновите гардероб или займитесь уходом за собой — это поможет почувствовать себя увереннее. >>> Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года Надо ли осенью белить деревья.