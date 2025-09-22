22 сентября: какой сегодня праздник

Всемирный день без автомобиля — призывает водителей хотя бы на день отказаться от личного транспорта, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Всемирный день защиты слонов и Всемирный день носорога — посвящены защите этих величественных животных от браконьерства и исчезновения. Всемирный розовый день (или Pink Day) — символизирует борьбу против буллинга, дискриминации и рака груди, призывая к солидарности и поддержке. День Хоббита — неофициальный праздник для поклонников творчества Дж. Р. Р. Толкина, в который принято устраивать застолья в стиле Средиземья.