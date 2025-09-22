Какие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымское

Больше, чем статистика.
По мере развития систем международных платежей и тенденций в международных отношениях некоторые альтернативные пути решения проблем появляются, но в целом барьеры для крымского экспорта остаются прежними, сказала Слуцкая.
«Это международные расчеты, логистика и сама по себе ситуация, связанная с тем, что в каком-то случае мы можем афишировать и говорить о том, что это товар, который произведен в Республике Крым, а в другом нет», — уточнила она.
Если в первом случае это один пакет документов и единый алгоритм реализации экспортной операции, то во втором, когда контрагент из-за рубежа хочет покупать крымское, но не желает этого афишировать — а так бывает довольно часто, — это иной процесс со своими сложностями: открытием счета на другую компанию, реализацией через иных участников рынка и прочее, пояснила гостья эфира.
«Мы, к сожалению, в итоге не видим этого в таможенной статистике, когда говорим об объеме прямого крымского экспорта. Тем не менее, крымские предприниматели свою выручку получают и товар отправляется за рубеж», — сказала Слуцкая.
Несмотря на то, что не все так просто, гладко и быстро, как хотелось бы в плане реализации экспортных операций, и объем экспорта, и число предпринимателей, вовлеченных в международную торговую деятельность с каждым годом растет, утверждает специалист.
«Если мы говорим о реальной ситуации, то крымский экспорт непрямой — а в большинстве случаев именно такой, — он гораздо больше, чем статистика. И за первое полугодие крымский экспорт вырос по сравнению с аналогичным периодом (прошлого года — ред.)», — сказала гостья эфира.
Что продаем.
На первом месте, по словам Слуцкой, зерновые. «И в кооперации с другими регионами Российской Федерации крымские предприниматели активно работают в этом направлении», — отметила она.
За последние 2−3 года начала наращивать обороты легкая промышленность и стабильно растут продажи товаров пищевой промышленности и всего, что касается химической промышленностью, добавила специалист.
«Мы видим тенденцию наращивания оборотов и расширения географии в сфере, например, таких интересных проектов, как органические удобрения и добавки. Эта наша компания, я считаю, лидеры в Крыму по географии экспорта, потому что экспортируют, начиная от Узбекистана, Белоруссии и так далее и заканчивая Эквадором, Боливией и Перу. Это значимо для нашего региона, тем более в таких непростых условиях», — сказала Слуцкая.
Кроме того, по ее словам, косметика и вино из Крыма по-прежнему в почете за рубежом, и тенденция будет сохраняться.
Кто покупает.
География экспорта товаров из Крыма за рубеж остается почти неизменной, сказала Слуцкая. По ее словам, основу ее составляют страны СНГ, Китай и Северная Африка.
«Китай остается приоритетным. Хотелось бы, конечно, более серьезно освоить Африку, не только Северную, но и остальные регионы, у которых есть и население, и покупательская способность. Дело это хорошее при условии, что мы понимаем безопасный и понятный маршрут получения денег, отправки товара, страховки отсрочки платежа и так далее. Эти вопросы пока в стадии решения», — сказала эксперт.
И отметила, что намечается тенденция по экспорту в Латинскую Америку. Гостья эфира рассказала, что очень много приезжали делегаций в Крым, на предприятия. Это, по ее мнению, говорит о высокой степени заинтересованности именно в крымском товаре и может стать перспективным направлением.
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки.
Кроме того, по словам Слуцкой, потенциалом для увеличения объемов крымского экспорта на ближайшую перспективу являются страны Юго-Восточной Азии — в следующем году опять планируется поездка во Вьетнам с бизнес-миссией.
Ранее министр финансов РК Ирина Кивико на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» сообщила, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.