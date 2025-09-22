Ричмонд
Отопительный сезон в Южноуральске стартует с 1 октября

Отопительный сезон в Южноуральске (Челябинская область) стартует с 1 октября 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

«Подготовка к отопительному сезону завершена, и все службы, отвечающие за теплоснабжение, готовы обеспечить город теплом в предстоящие холодные месяцы. Важно помнить, что подача тепла будет осуществляться поэтапно: в первую очередь оно поступит в образовательные учреждения, а затем — в многоквартирные дома», — прокомментировали власти города.

Напомним, сегодня, 22 сентября, отопительный сезон стартует на территории Верхнеуфалейского городского округа. В эту же дату подачу тепла запустят в Чебаркуле. «С 22 по 24 сентября будут подключены социальные и детские учреждения», — информируют власти. С 23 сентября планируется подать отопление с многоквартирные дома, но это процесс, как следует из графика, растянется по 2 октября. В последнюю очередь отопительные сезон затронет объекты, индивидуальные жилые дома и так далее.

В Кыштыме ранее объявили о старте отопительного сезона с 18 сентября.

Ранее сообщалось, что в Кусинском районе батареи стали горячими с 11 сентября. Мэр Копейска Светлана Логанова сообщила, что отопительный сезон начнется в два этапа: для социальной сферы — 22 сентября, для МКД — 29 сентября; в Катав-Ивановском городском поселении — с 15 сентября.

Старт отопительного сезона в Снежинске (ЗАТО) запланирован также на 22 сентября. В этот же день отопительный сезон начнется в Трехгорном. Тепло в учреждения и дома будет поступать поэтапно. В течение трех дней должно дойти до каждого потребителя.