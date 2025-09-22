Отопительный сезон в Южноуральске стартует с 1 октября

Напомним, сегодня, 22 сентября, отопительный сезон стартует на территории Верхнеуфалейского городского округа. В эту же дату подачу тепла запустят в Чебаркуле. «С 22 по 24 сентября будут подключены социальные и детские учреждения», — информируют власти. С 23 сентября планируется подать отопление с многоквартирные дома, но это процесс, как следует из графика, растянется по 2 октября. В последнюю очередь отопительные сезон затронет объекты, индивидуальные жилые дома и так далее.