Власти заявили про рельсовый транспорт до Боровлян и в направлении Логойска

Власти сказали о рельсовом транспорте до Боровлян, а также в направлении Логойска.

Источник: Комсомольская правда

Власти заявили про рельсовый транспорт до Боровлян и в направлении Логойска. Подробности сообщило агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана столицы.

В частности, власти поддержали предложения минчан, которые касались в перспективе продления рельсового транспорта. В первую очередь, до Боровлян, а также в направлении Логойска.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом.

Тем временем власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».

Кстати, Мингорисполком сказал, что изменится в Минске при продлении метро на Шабаны.

