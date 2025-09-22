Власти заявили про рельсовый транспорт до Боровлян и в направлении Логойска. Подробности сообщило агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана столицы.
В частности, власти поддержали предложения минчан, которые касались в перспективе продления рельсового транспорта. В первую очередь, до Боровлян, а также в направлении Логойска.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом.
Тем временем власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».
Кстати, Мингорисполком сказал, что изменится в Минске при продлении метро на Шабаны.