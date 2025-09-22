Ричмонд
Работы около танка «Иркутский комсомолец» приостановлены в Иркутске

Администрация Иркутска ищет нового подрядчика для завершения работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство значимых для жителей города мест. Однако работы на участке около танка «Иркутский комсомолец» приостановлены из-за расторжения контракта с предыдущим подрядчиком. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Мы создаем комфортные общественные пространства, которые одновременно сохраняют историческую память и становятся современными зонами отдыха. Поэтому необходимо, чтобы подрядчики добросовестно выполняли свою работу. С теми, кто это не понимает — нам не по пути, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.

В настоящее время администрация города ищет нового подрядчика для завершения работ на территории около танка. После завершения благоустройства эта зона станет новой точкой притяжения для иркутян и гостей города, предоставляя возможность для отдыха и сохранения исторического наследия.