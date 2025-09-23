Ричмонд
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Аргументы и факты

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В план этого года были включены 16,7 тыс. подъездов», — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен.

«В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов», — отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждали заранее, соответствующая информация размещалась на информационных стендах и в местах общего пользования.