Косметолог дала советы по восстановлению красоты волос после лета

Летом волосы подвергаются воздействию ультрафиолета, морских солей, хлора в бассейне и ряду других агрессивных факторов, которые не самым лучшим образом сказываются на их красоте и здоровье. Как восстановить волосы после жаркого сезона, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» косметолог Юлия Дробышева.
Домашний уход должен включать комплексный подход с использованием средств, содержащих кератин, пантенол, натуральные масла и силиконы. Особую роль играют витамины A, E и F, обеспечивающие антиоксидантную защиту, а также гиалуроновая кислота, отвечающая за интенсивное увлажнение, — отметила специалист.
Эксперт также рекомендовала воздержаться от использования горячего фена, агрессивных скрабов для кожи головы и окрашивания поврежденных волос.
Кроме того, смена сезонов влияет на все системы организма, включая волосы, их здоровье и внешний вид, подчеркивает 360.ru. Издание уточнило, что это связано с изменениями в рационе и перепадом температур. Поэтому средства по уходу за волосами следует выбирать в зависимости от времени года.
«Царьград» подчеркнул, что шампуни, обещающие ускорение роста волос, а также восстановление и оживление, представляют собой простую манипуляцию с ожиданиями потребителей. Несмотря на высокую цену, траты на такие продукты зачастую оказываются напрасными.