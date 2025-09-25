Ричмонд
Детей в Хабаровске незаконно выгнали с экзамена, постановил суд

Инцидент выявил нарушения при проведении экзамена.

Источник: Freepik

В Хабаровске суд признал незаконным удаление двух школьников с экзамена по обществознанию, сообщает сообщество судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл 6 июня 2025 года в одной из школ Кировского района.

Руководитель пункта проведения экзаменов единолично решил отстранить участников за якобы принесённый телефон. Однако выяснилось, что пропускной режим не был организован, металлоискатель не работал, а личные вещи выпускников не были правильно оформлены.

Суд установил нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации и назначил должностному лицу административный штраф с учётом смягчающих обстоятельств. Школьники получили возможность пересдать экзамен в резервный день основного периода.