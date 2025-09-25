Ричмонд
Детским омбудсменом в Татарстане назначена Светлана Захарова

Светлана Захарова стала новым Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. В связи с новым назначением ее депутатские полномочия прекращены, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Источник: Коммерсантъ

Кандидатуру Захаровой представила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Госпожа Захарова четыре раза избиралась депутатом Госсовета и возглавляла комитет по социальной политике.

Приоритетами своей работы она назвала снижение социального сиротства, поддержку семей участников СВО и вопросы здоровья подростков.

После принесения присяги она официально вступила в должность и получила Почетный знак Госсовета «За вклад в развитие парламентаризма».

Ранее должность Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане занимала Ирина Волынец, которая покинула должность.