Детским омбудсменом в Татарстане назначена Светлана Захарова

Кандидатуру Захаровой представила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Госпожа Захарова четыре раза избиралась депутатом Госсовета и возглавляла комитет по социальной политике.
Приоритетами своей работы она назвала снижение социального сиротства, поддержку семей участников СВО и вопросы здоровья подростков.
После принесения присяги она официально вступила в должность и получила Почетный знак Госсовета «За вклад в развитие парламентаризма».
Ранее должность Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане занимала Ирина Волынец, которая покинула должность.