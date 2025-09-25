Камеры на нижегородских дорогах начали фиксировать непристегнутых пассажиров

В Нижегородской области при помощи дорожных видеокамер стали выявлять водителей, пассажиры которых не используют ремни безопасности. Тем, кто попадется на таком нарушении, придется платить штраф — 1500 рублей.
По информации Центра развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС), за тем, пристегнуты ли пассажиры в салоне авто, камеры в регионе начали следить в сентябре. Комплекс, работающий в Володарском районе, всего за две недели зафиксировал свыше 50 подобных нарушений.
В общей сложности на нижегородских дорогах установлено более 130 камер, способных распознать пассажиров, которые решили не пристегиваться во время поездки.
В ЦРТС считают, что штрафы заставят нарушителей быть внимательнее к тем, кто садится к ним в машину. Ожидается, что контроль за использованием ремня безопасности поможет сократить число аварий с пострадавшими.