Камеры на нижегородских дорогах начали фиксировать непристегнутых пассажиров

По информации Центра развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС), за тем, пристегнуты ли пассажиры в салоне авто, камеры в регионе начали следить в сентябре. Комплекс, работающий в Володарском районе, всего за две недели зафиксировал свыше 50 подобных нарушений.