Стала известна причина отклонения иска ветерана к Пугачевой: подробности

Савеловский суд Москвы приостановил иск ветерана боевых действий Афганистана и адвоката Александра Трещева к российской певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что он якобы не указал адрес места жительства ответчика в документе. Об этом рассказал Трещев в беседе с РИА Новости.