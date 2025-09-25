Стала известна причина отклонения иска ветерана к Пугачевой: подробности

Савеловский суд Москвы приостановил иск ветерана боевых действий Афганистана и адвоката Александра Трещева к российской певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что он якобы не указал адрес места жительства ответчика в документе. Об этом рассказал Трещев в беседе с РИА Новости.
Ветеран отметил, что в самом иске заранее просил суд запросить адрес ответчика. Однако, по его словам, столичный суд вынес определение, где указал, что этот запрос должен был сделать сам заявитель.
«Я так и сделал, суд дал месяц на устранение так называемых несуществующих нарушений», — поделился собеседник подробностями дела.
KP.RU прежде писал, что на днях московскому суду предстояло рассмотреть иск Александра Трещева против певицы, уехавшей из РФ. В заявлении утверждается, что Алла Пугачева оскорбила россиян, похвалив в интервью Джохара Дудаева. Ветеран потребовал, чтобы артистка опубликовала опровержение и возместила моральный ущерб.