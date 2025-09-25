Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина отклонения иска ветерана к Пугачевой: подробности

Адвокат Трещев: Суд не принял иск к Пугачевой из-за неуказания ее адреса.

Источник: Комсомольская правда

Савеловский суд Москвы приостановил иск ветерана боевых действий Афганистана и адвоката Александра Трещева к российской певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей из-за того, что он якобы не указал адрес места жительства ответчика в документе. Об этом рассказал Трещев в беседе с РИА Новости.

Ветеран отметил, что в самом иске заранее просил суд запросить адрес ответчика. Однако, по его словам, столичный суд вынес определение, где указал, что этот запрос должен был сделать сам заявитель.

«Я так и сделал, суд дал месяц на устранение так называемых несуществующих нарушений», — поделился собеседник подробностями дела.

KP.RU прежде писал, что на днях московскому суду предстояло рассмотреть иск Александра Трещева против певицы, уехавшей из РФ. В заявлении утверждается, что Алла Пугачева оскорбила россиян, похвалив в интервью Джохара Дудаева. Ветеран потребовал, чтобы артистка опубликовала опровержение и возместила моральный ущерб.