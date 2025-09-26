Польский альпинист первым в мире сошел с Эвереста на лыжах без кислорода

Организатор экспедиции Чанг Дава Шерпа уточнил, что альпинист доехал на лыжах до Лагеря № 2, где переночевал, а затем продолжил путь вниз уже к базовому лагерю. По его словам, это был исключительно сложный и рискованный спуск, который ранее никто не осмеливался повторить в подобных условиях.