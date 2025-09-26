Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский альпинист первым в мире сошел с Эвереста на лыжах без кислорода

37-летний спортсмен достиг вершины высотой 8848 метров.

Источник: Аргументы и факты

Польский альпинист Анджей Баргель совершил уникальный спуск на лыжах с Эвереста, став первым человеком в истории, кто сделал это без использования кислородной маски, сообщает AFP со ссылкой на его команду и организатора экспедиции.

37-летний спортсмен достиг вершины высотой 8848 метров и начал спускаться по склонам без дополнительного кислорода. Ранее подобные попытки предпринимались, но никто не проходил весь маршрут без кислородных баллонов. В базовом лагере Баргеля встретили традиционным буддистским шарфом — хадаком.

Организатор экспедиции Чанг Дава Шерпа уточнил, что альпинист доехал на лыжах до Лагеря № 2, где переночевал, а затем продолжил путь вниз уже к базовому лагерю. По его словам, это был исключительно сложный и рискованный спуск, который ранее никто не осмеливался повторить в подобных условиях.

Особые трудности возникли из-за сильного снегопада, заставившего Баргеля провести 16 часов в так называемой «зоне смерти» на высоте свыше восьми тысяч метров. Здесь воздух содержит лишь около 30% кислорода от привычного уровня, что приводит к резкой усталости и риску развития тяжелой горной болезни, нередко заканчивающейся смертельным исходом.

Ранее в Бишкеке скончался известный альпинист из Санкт-Петербурга Николай Тотмянин после возвращения с пика Победы.

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше