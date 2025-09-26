Польский альпинист первым в мире сошел с Эвереста на лыжах без кислорода

Польский альпинист Анджей Баргель совершил уникальный спуск на лыжах с Эвереста, став первым человеком в истории, кто сделал это без использования кислородной маски, сообщает AFP со ссылкой на его команду и организатора экспедиции.
37-летний спортсмен достиг вершины высотой 8848 метров и начал спускаться по склонам без дополнительного кислорода. Ранее подобные попытки предпринимались, но никто не проходил весь маршрут без кислородных баллонов. В базовом лагере Баргеля встретили традиционным буддистским шарфом — хадаком.
Организатор экспедиции Чанг Дава Шерпа уточнил, что альпинист доехал на лыжах до Лагеря № 2, где переночевал, а затем продолжил путь вниз уже к базовому лагерю. По его словам, это был исключительно сложный и рискованный спуск, который ранее никто не осмеливался повторить в подобных условиях.
Особые трудности возникли из-за сильного снегопада, заставившего Баргеля провести 16 часов в так называемой «зоне смерти» на высоте свыше восьми тысяч метров. Здесь воздух содержит лишь около 30% кислорода от привычного уровня, что приводит к резкой усталости и риску развития тяжелой горной болезни, нередко заканчивающейся смертельным исходом.
