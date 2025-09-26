Жители Иркутска обеспокоены исчезновением панно с портретом Василия Жукова

Как сообщила администрация в своём телеграм-канале (18+), панно сняли для проведения ремонта многоквартирного дома. Мэрия совместно с депутатами думы города ищет варианты восстановления портрета маршала Василия Жукова в существующем виде. Если вернуть панно на прежнее место будет невозможно, то его заменят на современный мурал или мозаику.