Жители Иркутска обеспокоены исчезновением панно с портретом Василия Жукова

В Иркутске демонтировали панно, посвященное Герою Советского Союза Василию Фроловичу Жукову. Портрет маршала был расположен на торцевой стене дома № 62 на улице Мира. Жители Иркутска обращались в мэрию города с вопросами о демонтаже арт-объекта, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщила администрация в своём телеграм-канале (18+), панно сняли для проведения ремонта многоквартирного дома. Мэрия совместно с депутатами думы города ищет варианты восстановления портрета маршала Василия Жукова в существующем виде. Если вернуть панно на прежнее место будет невозможно, то его заменят на современный мурал или мозаику.
Ранее агентство сообщало, что 25 новых ярких муралов появились на зданиях Иркутска по итогам XI Всероссийского фестиваля уличного искусства «Голос улиц» (0+). Более 25 уличных художников со всей страны от Мурманска до Петропавловска-Камчатского расписали фасады жилых домов, подпорные стенки и производственные объекты.