Женщин-полицейских тайно снимали в туалете участка: на любителя подсматривать вышли очень быстро

Полиция префектуры Сидзуока в Японии попала в некрасивую ситуацию, когда там арестовали полицейского, установившего скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом сообщает Japan Today.
Шум поднялся после того, как одна из сотрудниц нашла маленькую камеру в туалете на втором этаже. Поиски владельца шпионского устройства быстро вывели на 45-летнего Тетсудзо Судзуки из города Какегава.
Выяснилось, что камеру он поставил еще в конце апреля и за этот период снял трех своих девушек-коллег и несколько посетительниц. Полицейского арестовали, но он по-прежнему отрицает свою вину.
Следователи пришли к выводу, что шпионское устройство в конце апреля установил именно Судзуки. По версии обвинения, с этого момента и до начала июня, когда камера была обнаружена, он несколько раз тайно снимал женщин.
Ранее в США мужчина установил шесть скрытых камер видеонаблюдения в женских туалетах на набережной одного из курортных городов Нью-Джерси. Преступника раскрыла его жена.
Весной этого года в Кемерове демонтируют камеры в туалете школы после жалобы Мизулиной.