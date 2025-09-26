Ричмонд
Женщин-полицейских тайно снимали в туалете участка: на любителя подсматривать вышли очень быстро

Источник: Комсомольская правда

Полиция префектуры Сидзуока в Японии попала в некрасивую ситуацию, когда там арестовали полицейского, установившего скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом сообщает Japan Today.

Шум поднялся после того, как одна из сотрудниц нашла маленькую камеру в туалете на втором этаже. Поиски владельца шпионского устройства быстро вывели на 45-летнего Тетсудзо Судзуки из города Какегава.

Выяснилось, что камеру он поставил еще в конце апреля и за этот период снял трех своих девушек-коллег и несколько посетительниц. Полицейского арестовали, но он по-прежнему отрицает свою вину.

Следователи пришли к выводу, что шпионское устройство в конце апреля установил именно Судзуки. По версии обвинения, с этого момента и до начала июня, когда камера была обнаружена, он несколько раз тайно снимал женщин.

Ранее в США мужчина установил шесть скрытых камер видеонаблюдения в женских туалетах на набережной одного из курортных городов Нью-Джерси. Преступника раскрыла его жена.

Весной этого года в Кемерове демонтируют камеры в туалете школы после жалобы Мизулиной.