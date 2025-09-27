День охоты на призраков и День дружбана: какие праздники отмечают в России и мире 27 сентября

27 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День охоты на призраков, День дружбана и День подарков миру.
День охоты на призраков.
День охоты на призраков в 2015 году предложил отмечать участник шоу Paranormal Caught on Camera Брайан Кано. В этом проекте эксперты анализируют фото и видео, где якобы запечатлены духи, призраки и прочие паранормальные явления. В эту дату можно самому отправиться в места, где, по слухам, водятся привидения и попробовать их снять на камеру или даже поговорить с ними. А можно просто посмотреть тематические фильмы, например, «Охотники за привидениями».
День дружбана.
День дружбана посвящен настоящей дружбе и служит поводом, чтобы собраться со своими товарищами. В этот праздник организовываются вечеринки и посиделки, а лучшим друзьям дарят подарки и устраивают сюрпризы. Также в эту дату можно вспомнить известные истории о крепкой дружбе, которая сохранилась спустя многие годы.
День подарков миру.
В День подарков миру принято делать небольшие презенты своим родным, друзьям и даже незнакомым людям. Также можно перечислить деньги в благотворительные фонды или стать волонтером, который помогает делать мир лучше. Например, помочь инвалидам, сиротам, пожилым, а также бездомным людям и животным. Также можно поучаствовать в экологических акциях или стать донором.