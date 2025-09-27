День охоты на призраков и День дружбана: какие праздники отмечают в России и мире 27 сентября

День охоты на призраков в 2015 году предложил отмечать участник шоу Paranormal Caught on Camera Брайан Кано. В этом проекте эксперты анализируют фото и видео, где якобы запечатлены духи, призраки и прочие паранормальные явления. В эту дату можно самому отправиться в места, где, по слухам, водятся привидения и попробовать их снять на камеру или даже поговорить с ними. А можно просто посмотреть тематические фильмы, например, «Охотники за привидениями».