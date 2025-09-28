Генерал Попов: выживавшие два месяца под танком бойцы могли питаться ужами

«Они находились в так называемой серой зоне. Выжидательная позиция в данном случае спасла бойцов. Военных вообще учат, как выживать в экстремальных ситуациях. Мы отрабатывали случаи, когда летчика, например, сбивали на территории противника, и за ним начиналась “охота”. Нужно было как-то выживать, заметать следы, питаться, пока не эвакуируют. Тут два фактора играют важную роль: морально-психологический и физический. К последнему относится то, что военный должен знать, чем питаться в таких ситуациях, чтобы выжить», — отметил Попов.