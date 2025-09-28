Генерал Попов: выживавшие два месяца под танком бойцы могли питаться ужами

Выживавшие два месяца под сгоревшим танком российские бойцы могли питаться ужами, лягушками и зайцами, если им не хватало тех припасов, которые сбрасывали с дронов, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, ранее в Сети появились кадры с двумя российскими военными, которые рассказали, что выживали в течение 60 дней под сгоревшим танком в районе Малиновки на запорожском направлении. Они питались тем, что им сбрасывали с дронов. Эвакуировать бойцов не могли.
«Они находились в так называемой серой зоне. Выжидательная позиция в данном случае спасла бойцов. Военных вообще учат, как выживать в экстремальных ситуациях. Мы отрабатывали случаи, когда летчика, например, сбивали на территории противника, и за ним начиналась “охота”. Нужно было как-то выживать, заметать следы, питаться, пока не эвакуируют. Тут два фактора играют важную роль: морально-психологический и физический. К последнему относится то, что военный должен знать, чем питаться в таких ситуациях, чтобы выжить», — отметил Попов.
По словам генерала, кроме продовольствия, которое бойцам сбрасывали с дронов, они могли питаться «экзотическими» в этом плане животными, то есть теми, которых обычно люди не едят.
«Можно найти съедобные травы, ягоды, животных, например, лягушку, ужа или другую змею, зайца. Обычно на практических занятиях учат ставить ловушки и готовить такую еду», — добавил военный.
Ранее генерал Попов отметил, что выживавшие 60 дней под танком бойцы достойны ордена Мужества.