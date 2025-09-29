Ричмонд
Свет в конце тоннеля: Ташкентский метрополитен пообещал озвучить дату запуска после ремонта надземной кольцевой линии в ближайшие дни

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). В истории с профилактическими работами на надземной кольцевой линии метро в Ташкенте, похоже, наконец появился свет в конце туннеля. Как сообщили редакции Vaib.uz в пресс-службе Ташкентского метрополитена, «в ближайшие дни на официальных страницах метрополитена в социальных сетях будет опубликована официальная информация о том, с какого времени станции этой линии начнут обслуживать пассажиров».

Это заявление, по сути, означает только одно — у руководства столичной подземки наконец-то появились конкретные сроки и планы по завершению ремонта, в которых они уверены. Остаётся надеяться, что запуск состоится уже в октябре.

Напомним, что о ремонте надземной кольцевой линии метро было объявлено ещё в конце мая. Тогда метрополитен пообещал, что все работы займут максимум три месяца. Однако лето пролетело, а движение по маршруту так и не восстановилось. Горожане были вынуждены пересесть на автобусы и такси — что в условиях ташкентских пробок вряд ли можно назвать комфортной альтернативой.

Всё это время администрация метро отделывалась стандартными комментариями: работы проводятся «по мировым стандартам», профилактические ремонты — это норма для крупных мегаполисов. Но никаких подробностей о реальном ходе ремонта так и не появилось. Метрополитен ограничивался общими фразами и не публиковал ни фото, ни видео с объекта.

Всю информацию пассажирам и журналистам приходилось собирать по крупицам из социальных сетей, где появлялись фото полностью разобранных путей, снятых рельсов и шпал, находящихся в плачевном состоянии.

Теперь остаётся надеяться, что метрополитен в ближайшие дни действительно назовёт точную дату запуска линии и объяснит, во сколько обошлись эти профилактические работы. Очень хотелось бы услышать и подробности: как часто подобные ремонты будут повторяться, и в чём была настоящая причина столь масштабного простоя. Потому что пассажирам нужен не только комфорт, но и честная, прозрачная информация — без завесы из общих фраз.