Свет в конце тоннеля: Ташкентский метрополитен пообещал озвучить дату запуска после ремонта надземной кольцевой линии в ближайшие дни

Это заявление, по сути, означает только одно — у руководства столичной подземки наконец-то появились конкретные сроки и планы по завершению ремонта, в которых они уверены. Остаётся надеяться, что запуск состоится уже в октябре.
Напомним, что о ремонте надземной кольцевой линии метро было объявлено ещё в конце мая. Тогда метрополитен пообещал, что все работы займут максимум три месяца. Однако лето пролетело, а движение по маршруту так и не восстановилось. Горожане были вынуждены пересесть на автобусы и такси — что в условиях ташкентских пробок вряд ли можно назвать комфортной альтернативой.
Всё это время администрация метро отделывалась стандартными комментариями: работы проводятся «по мировым стандартам», профилактические ремонты — это норма для крупных мегаполисов. Но никаких подробностей о реальном ходе ремонта так и не появилось. Метрополитен ограничивался общими фразами и не публиковал ни фото, ни видео с объекта.
Всю информацию пассажирам и журналистам приходилось собирать по крупицам из социальных сетей, где появлялись фото полностью разобранных путей, снятых рельсов и шпал, находящихся в плачевном состоянии.
Теперь остаётся надеяться, что метрополитен в ближайшие дни действительно назовёт точную дату запуска линии и объяснит, во сколько обошлись эти профилактические работы. Очень хотелось бы услышать и подробности: как часто подобные ремонты будут повторяться, и в чём была настоящая причина столь масштабного простоя. Потому что пассажирам нужен не только комфорт, но и честная, прозрачная информация — без завесы из общих фраз.