Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.
Ранее в понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив уже перекрывали, ограничение продлилось около получаса.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности — киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
