Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Закрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Ранее в понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив уже перекрывали, ограничение продлилось около получаса.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности — киевский режим может пытаться атаковать объект.

Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

