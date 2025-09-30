Ричмонд
Дерматолог предупреждает: Ошибка мастера «убьёт» ваши ногти быстрее запрещённого в ЕС гель-лака

Сам по себе гель-лак не представляет системной угрозы для здоровья, если маникюр сделан грамотно, а материалы отвечают требованиям качества. В этом читательниц Life.ru заверила врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина.

Источник: Life.ru

По её словам, ногти состоят из ороговевших клеток, содержащих кератин, и являются придатками кожи.

Это твёрдые, неживые клетки, через которые невозможно всасывание каких-либо веществ в системный кровоток. То, что наносится на ногти, не попадает в организм,

врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина.

По словам собеседницы Life.ru, основная опасность связана не с самим покрытием, а с аллергическими реакциями, возникающими при контакте лака с кожей или при неполной полимеризации, когда используется старая или слабая лампа. Кроме того, вред могут нанести ошибки мастера: чрезмерное спиливание ногтя, травмы при снятии, пересушивание и риск грибковых инфекций при отслойках.

Напомним, что Евросоюз официально вывел из оборота TPO — ключевой фотоинициатор, отвечающий за «каменную» стойкость и быструю сушку гель-лаков. На чём основано решение, и чем оно грозит салонам в России — разбирались здесь.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

