Дерматолог предупреждает: Ошибка мастера «убьёт» ваши ногти быстрее запрещённого в ЕС гель-лака

По словам собеседницы Life.ru, основная опасность связана не с самим покрытием, а с аллергическими реакциями, возникающими при контакте лака с кожей или при неполной полимеризации, когда используется старая или слабая лампа. Кроме того, вред могут нанести ошибки мастера: чрезмерное спиливание ногтя, травмы при снятии, пересушивание и риск грибковых инфекций при отслойках.