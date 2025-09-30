Ричмонд
Минздрав изменил условия продажи лекарств и медпрепаратов в Беларуси

Минздрав разрешил продавать на ФАПах не только лекарства, но медизделия и аптечные товары.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения изменило решение, касаемо продажи ФАПами и амбулаториями лекарств, медизделий и аптечного ассортимента, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Беларуси в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях в сельской местности позволялась продажа только медпрепаратов, сейчас сельчанам будут доступны к покупкам и другие медицинские товары.

Реализацией медицинских товаров и препаратов будут заниматься медицинские работники.

— В случае отсутствия аптеки в сельской местности, медработник фельдшерско-акушерского пункта или амбулатории врача общей практики, передвижного ФАПа смогут реализовывать как лекарственные препараты, так и необходимые пациентам медицинские изделия и другие аптечные товары, — прокомментировали в ведомстве.

Это регламентирует соответствующее постановление Совмина и Нацбанка (№ 529/24 от 25 сентября 2025-го).

Норма, как заметили в Минздраве, разработана для улучшения обеспечения сельского населения медицинскими товарами.

