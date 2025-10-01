Ричмонд
В Ростове 1 октября проведут проверку системы оповещения с включением сирен

Власти Ростова призвали сохранять спокойствие во время проверки работы системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Во всех районах Ростова-на-Дону 1 октября состоится комплексная проверка работы систем оповещения населения. Соответствующее объявление сделал глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Как сообщается, с 10:30 в городе будет активирована система оповещения, включая запуск электросирен. В рамках мероприятий с 10:43 до 10:44 произойдет временное замещение эфирного вещания на нескольких теле- и радиоканалах специальным сигналом.

Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие, услышав звук сирен. Для получения учебной информации рекомендуется включить один из федеральных телеканалов или настроиться на радиостанции в УКВ или FM-диапазоне и прослушать тестовое сообщение.

Такая же проверка пройдет в Таганроге в 10.38, сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

