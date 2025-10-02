Ричмонд
Ростовский блогер Николай Василенко превратил свою улыбку в товарный знак

Король рилсов из Ростова запатентовал свою улыбку для бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский блогер и бизнесмен Николай Василенко зарегистрировал свою улыбку как товарный знак. Он подал заявку в Роспатент еще в январе и вот теперь, как сообщил телеграм-канал Mash, его имя и хештег #улыбканиколаявасиленко официально защищены законом.

Король рилсов из Ростова, которого подписчики прозвали «лавандовый раф», не только публикует короткие видеоролики, но и занимается бизнесом. Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», в 1990-е предприниматель зарабатывал торговлей, потом — производством горячительных напитков, сдачей в аренду недвижимости, ресторанным делом. Под запатентованным брендом он планирует выпускать алкогольную продукцию, ромашковый чай, косметику, одежду и ювелирные изделия.

