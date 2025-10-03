Российский боец сам принёс в операционную свою оторванную руку

Ранее Life.ru писал о другом невероятном случае с участием бойца «Ахмата». После подрыва на мине военный сам ампутировал себе повреждённую ступню с помощью ножа, сброшенного с беспилотника. Несмотря на тяжелейшую травму, военнослужащий сумел пройти несколько километров до своих и спасти себе жизнь.