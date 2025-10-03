Ричмонд
В Омске провели масштабные учения по гражданской обороне

Экстренные службы отработали взаимодействие.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоялись плановые учения по гражданской обороне с участием всех экстренных служб города. Тренировки организовали на базе сборного эвакуационного пункта № 33, который развернули в 45-й школе. Новость сообщил 3 октября департамент общественной безопасности мэрии.

По легенде учений, жители близлежащих домов и работники трех промпредприятий прибыли в пункт. Людей эвакуировали при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта. В ходе тренировки специалисты отработали информирование населения, развертывание сил гражданской обороны и организацию жизнеобеспечения в условиях ЧС.

«Подобные учения у нас проходят регулярно и имеют важное практическое значение. Они позволяют нам в условиях, максимально приближенных к реальным, оценить слаженность работы всех звеньев», — сказал заместитель мэра Омска Антон Киселев.

Сегодня в городских округах функционируют 78 сборных эвакопунктов, готовых к развертыванию в случае необходимости.

