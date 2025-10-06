Переправа на Ольхон временно не работает из-за погодных условий. На Байкале поднялся сильный шторм, порывы ветра там достигли 23−28 м/с, об этом сообщили в Гидрометцентре. В местной группе жители Хужира и туристы делятся кадрами непогоды. Тем, кто желают попасть на остров и обратно, пришлось ждать пока шторм утихнет.