Переправа на Ольхон временно не работает из-за погодных условий. На Байкале поднялся сильный шторм, порывы ветра там достигли 23−28 м/с, об этом сообщили в Гидрометцентре. В местной группе жители Хужира и туристы делятся кадрами непогоды. Тем, кто желают попасть на остров и обратно, пришлось ждать пока шторм утихнет.
Как рассказала местная жительница корреспонденту КП-Иркутск, сейчас паром начал ходить, но на улице до сих пор очень сильный ветер.
В администрации отметили, что паром обычно ходит по расписанию до 31 декабря, однако могут возникнуть корректировки из-за погодных условий.
Тем временем в регионе понедельник начался с настоящего снежного коллапса. С одной стороны — сугробы, с другой — лужи, а с крыш уже капает. Заторы образовались на городских дорогах, Александровском и Байкальском трактах.