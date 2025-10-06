В Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 10% по итогам сентября

На федеральном уровне заметно оживление интереса покупателей после снижения ключевой ставки. Из-за сокращения доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшения скидок от производителей средняя стоимость нового автомобиля вновь начала расти. Наиболее заметно это по российским маркам. За прошедший месяц средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тысячу рублей, достигнув 1,66 миллиона рублей. Последний раз она была на этом уровне 24 месяца назад, в сентябре 2023 года. Впрочем, если следовать статистике последних двух лет, после этого пика должно начаться плавное снижение. Средняя стоимость китайского автомобиля тоже поднялась в сентябре до 3,59 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем в августе. Это также близко к уровню цены двухлетней давности, но все еще на 155 тысяч ниже пикового значения, которое пришлось на март этого года.